Власти Калмыкии сообщили о снижении уровня коллективного иммунитета на 2-3% в сутки

ЭЛИСТА, 12 января. /ТАСС/. Низкие темпы ревакцинации от новой коронавирусной инфекции в Калмыкии привели к тому, что уровень коллективного иммунитета в регионе снижается на 2-3% в сутки. Об этом сообщил ТАСС в среду министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"Уровень коллективного иммунитета - переболевшие COVID-19 вместе с вакцинированными - превысил по итогам кампании по вакцинации 80%. По данным на вторник, привито от коронавируса 135 тыс. человек, это исполнение плана вакцинации на 82,3%. Хороший показатель, однако необходимо проводить ревакцинацию. Уровень коллективного иммунитета имеет свойство снижаться, и сейчас он падает на 2-3% в сутки", - сказал он.

Министр назвал 2-3% "гигантской цифрой", поскольку несколько тысяч человек в регионе ежедневно выпадают из числа защищенных от COVID-19 граждан. Если уровень коллективного иммунитета существенно снизится, Калмыкия окажется на пороге значительной вспышки. Учитывая высокий уровень заразности нового штамма, на одного больного ковидом медработники будут получать десятикратный прирост новых случаев.

"Благодаря успешной вакцинации Калмыкия, в отличие от других регионов, избежала четвертой волны COVID-19. Сейчас мы прорабатываем различные сценарии развития ситуации, связанной с появлением "омикрона" в республике. Однозначно, что без помощи, понимания населения медработникам и эпидемиологам не справиться: нужно восстановить иммунную прослойку, которая у нас была и благодаря чему мы пока находимся на низких цифрах заболеваемости. В сутки пока регистрируется порядка 13-15 человек. Эпидемии побеждаются не в госпиталях, а организованностью людей", - добавил министр.

О ситуации в регионе

Решением оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составляет проведение театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии, что число посетителей мероприятий - не более 70% от вместимости закрытого помещения, а также у них есть QR-код о вакцинации, сертификат о перенесенном ковиде или отрицательный ПЦР-тест.

С 1 декабря 2021 года в республике действуют QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. м. Введена обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на среду в республике зарегистрировано 34 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 15 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 32 636 человек (плюс 18 за сутки). В ковидных госпиталях лечатся 139 человек, в тяжелом состоянии - 14. С начала пандемии умерли 746 человек.