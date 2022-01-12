На Украине запретили ввоз в страну трех детских книг из России

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не дал разрешение украинскому импортеру на ввоз с территории России трех детских книг из-за иллюстраций, в которых используется символика РФ, ее силовых и военных структур.

"Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции <...>. Детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2-3 года)" рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима", - говорится в среду в сообщении пресс-службы комитета.

Ранее Государственный комитет по телевидению и радиовещанию отказал украинскому импортеру в выдаче разрешения на ввоз с территории России пяти детских книг.