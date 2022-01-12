В Краснодаре нашли могильник с захоронениями различных эпох, начиная с бронзового века

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Могильник с захоронениями различных эпох обнаружили в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара. Специалисты исследовали почти 50 погребений, в которых нашли посуду и украшения, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В настоящее время археологи исследовали 47 погребений различных эпох - от бронзового века до средневековья. В захоронениях эпохи бронзы нашли небольшое количество украшений и керамической посуды, что затрудняет изучение материальной культуры. Масштабные погребальные конструкции свидетельствуют о богатой духовной сфере и верованиях древних народов", - цитирует пресс-служба администрации вице-губернатора Краснодарского края Сергея Болдина.

Также отмечается, что захоронения эпохи античности сопровождает большое количество предметов. Это стеклянные бусы, браслеты, сережки, сосуды, вооружение. Большая часть из них - импорт, привезенный из Малой Азии, Греции и Египта. В то же время, в погребениях средневековья вещей практически нет. Это связано с большими миграционными процессами и иными религиозными представлениями о загробном мире.

"В настоящее время раскопки продолжаются. Обнаруженные находки проходят камеральную обработку. Это кропотливая работа, которая требует большого профессионализма и терпения. Позже археологические предметы передадут в фонды краевого музея имени Фелицына и выставят на всеобщее обозрение", - отметил Болдин, его слова приводятся в сообщении.