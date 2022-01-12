Более 40% коек для пациентов с ковидом свободны в госпиталях Тульской области

ТАСС, 12 января. Около 41% коек для пациентов с коронавирусом свободны в инфекционных госпиталях Тульской области. Власти региона поручили проработать вопрос о поэтапном наращивании коечного фонда и сформировать неснижаемый запас лекарств в случае ухудшения эпидемобстановки, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сейчас из 1 781 койки для больных COVID-19 занято 1 050. В тяжелом состоянии находятся 479 пациентов, из них 71 - на ИВЛ", - сообщается по итогам заседания регионального штаба по коронавирусу.

Так, в госпиталях региона свободно 731 место для пациентов с коронавирусом, что составляет около 41% от развернутого для них коечного фонда. Отмечается, что за прошедшую неделю уровень заболевания ковидом снизился на 5,7%. На данный момент штамм "омикрон" в регионе не выявлен, при этом многие жители в период новогодних праздников выезжали за рубеж. "Нужно детально продумать действия при ухудшении ситуации, предусмотрев поэтапное наращивание коечного фонда, сформировать неснижаемый запас лекарств и средств индивидуальной защиты", - приводятся слова губернатора Алексея Дюмина.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии выявлено 77 615 случаев заражения коронавирусом, в том числе 195 - за последние сутки. Выздоровели 68 649 человек, 4 391 пациент умер. Уровень коллективного иммунитета составляет 57,45%.