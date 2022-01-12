В районе Коми возобновят стоматологическую помощь, закупив новое оборудование

СЫКТЫВКАР, 12 января. /ТАСС/. Врачи в удаленном Усть-Цилемском районе Республики Коми возобновят оказание стоматологической помощи населению, в муниципалитет поставили две новые стоматологические установки по многочисленным просьбам местных жителей. Люди были вынуждены ездить лечиться в Ухту и Сыктывкар за сотни километров, сообщил в среду глава региона Владимир Уйба.

"В Усть-Цильму мы закупили две стоматологические установки. Это было поручение, данное на встречах с жителями района, поскольку старые установки пришли в полную негодность и люди были вынуждены были ездить на лечение в Ухту и Сыктывкар [почти 680 км]. Установки запущены в работу, пропускная способность их достаточно высокая - 20 человек в смену. Около 3 млн рублей затрачено на это из республиканского бюджета", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено в социальной сети "ВКонтакте".

Помимо этого, сообщил руководитель региона, в 15 муниципалитетов республики поставили суммарно 80 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, о чем также неоднократно просили жители глубинки, отмечая, что не имеют возможности сдать тесты на местах.

"Экспресс-тесты позволяют в течение 30 минут на месте фельдшеру в ФАПе или в участковой больнице получить ответ, болен человек ковидом или нет. Ехать никуда не надо, специальных медицинских знаний не требуется. Мы закупили более 80 тыс. таких тестов и распределили их в 15 муниципалитетов, прежде всего в удаленные. 20 млн рублей выделили из бюджета на экспресс-тесты, но деньги вложены в здоровье и окупятся", - подытожил руководитель республики.