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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Польше заявили, что граждане Украины и Грузии помогают мигрантам пересечь границу

Польская Пограничная охрана сообщила, что в районе города Мельник была обнаружена группа из 15 граждан Ирака

ВАРШАВА, 12 января. /ТАСС/. Граждане Грузии и Украины чаще всего помогают нелегальным мигрантам в пересечении польско-белорусской границы и передвижении по польской территории. Об этом сообщила в среду в своем Twitter польская Пограничная охрана.

"Вчера (во вторник - прим. ТАСС) сотрудники погранохраны задержали 4 граждан Грузии, помогавших нелегально пересекать границу [с Польшей], - говорится в сообщении. - С начала года таких лиц было задержано уже 13, а в 2021 году - 426. В 2020 году их было всего 31. Среди проводников больше всего граждан Украины и Грузии".

Сообщается также, что во вторник на польской стороне границы в районе города Мельник была обнаружена группа из 15 граждан Ирака.

В 2021 году нелегально перейти польско-белорусскую границу попытались 39 697 иностранных граждан - примерно в 300 раз больше, чем в 2020 году.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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