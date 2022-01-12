В Калмыкии Роспотребнадзор отменил отпуска своим работникам в связи с ожиданием "омикрона"

ЭЛИСТА, 12 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия отменило отпуска своим сотрудникам до мая в связи с ожидаемой в регионе четвертой волной новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон". Об этом сообщил в среду в ходе прямого эфира в аккаунте Минздрава республики в соцсети Instagram руководитель управления Роспотребнадзора по республике, главный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

"Сейчас мы активно готовимся к встрече с "омикроном". У нас практически каждый день проходят рабочие совещания, мы готовим активно госпитальную базу, лабораторную базу, людские ресурсы. Отменяем отпуска на февраль, март, апрель нашим сотрудникам", - сказал он.

Подобная мера с отменой отпусков пока не принята Минздравом республики, уточнил ТАСС министр Юрий Кикенов. По состоянию на вторник ситуация в республике стабильна, уровень заболеваемости низкий: регистрируется всего около 13-15 случаев в сутки. В республике работает четыре госпиталя - в инфекционной и республиканской больнице имени Жемчуева в Элисте, а также в Яшкуле и Яшалте. В них проходят лечение 143 человека, под амбулаторным наблюдением находятся около 240 человек.

По словам министра, в преддверии появления в регионе "омикрона" медицинские учреждения Калмыкии ведут подготовку стационаров к притоку заболевших в связи с прогнозируемым ухудшением эпидобстановки. Особое внимание уделяется состоянию "красных зон" и возможности быстрого увеличения коечного фонда. В конце этой недели новая лаборатория для проведения ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для детей откроется на базе детского медцентре имени Манджиевой в Элисте. Ее мощность - около 400 ПЦР-исследований в сутки, благодаря чему в Калмыкии смогут полностью закрыть потребности всего детского населения региона, добавил собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на среду в республике зарегистрировано 34 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 15 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 32 636 человек (плюс 18 за сутки). В ковидных госпиталях лечатся 139 человек, в тяжелом состоянии - 14. С начала пандемии умерли 746 человек.