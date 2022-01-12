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Около 65 тыс. человек посетили рождественские ярмарки в Подмосковье

Свою продукцию представили более 100 фермеров и сельхозпроизводителей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 40 тематических ярмарок прошло в Московской области в новогодние каникулы, их посетили около 65 тыс. человек. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"Порядка 65 000 жителей и гостей Подмосковья посетили новогодние и рождественские ярмарки в регионе. Свою продукцию представили более 100 фермеров и сельхозпроизводителей", - написал Филимонов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что самыми популярными товарами на прилавках стали рыба и деликатесы, также наблюдался высокий спрос на сыр. Кроме этого, в торговых палатках продавались новогодние украшения, валенки, изделия народных промыслов.

По его словам, всего в новогодние каникулы прошло 38 ярмарок.

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