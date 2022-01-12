EFE может покинуть Кубу из-за отзыва аккредитации у нескольких журналистов

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Испанское информационное агентство EFE не исключает возможность прекращения своей деятельности на Кубе после отзыва аккредитации у нескольких своих журналистов. Об этом заявила в среду глава СМИ Габриэла Каньяс.

"Нас выгоняют с Кубы, - утверждала она. - В настоящее время мы не можем, имея только двух журналистов, поддерживать стандарты качества, которые до сих пор предлагало агентство EFE в стране".

"Мы начинаем задумываться о нашем присутствии на острове, - добавила Каньяс. - Мы не можем заниматься журналистикой свободно". При этом глава агентства уточнила, что EFE не заинтересовано в том, чтобы покинуть Кубу.

В ноябре прошлого года СМИ передавало, что власти Кубы лишили аккредитации ряд его сотрудников. Затем некоторым журналистам вернули удостоверения.