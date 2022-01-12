Способность частиц коронавируса заражать клетки снижается на 90% после 20 минут в воздухе

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Частицы коронавируса теряют 90% своей способности заражать клетки человеческого организма в течение максимум 20 минут после того, как попадают в воздух из легких. К такому выводу пришли исследователи из Бристольского университета, о работе которых сообщила во вторник газета The Guardian .

"Это означает, что, посещая паб с друзьями, я главным образом рискую заразить друзей или заразиться от них, а не от кого-то, кто находится на противоположном конце комнаты, - заявил изданию руководитель исследования профессор Джонатан Рид, возглавляющий центр изучения свойств аэрозолей при Бристольском университете. - <...> Я не говорю, что такого не происходит, но по-прежнему считаю, что риск заражения наиболее высок, когда вы находитесь с кем-то рядом. Когда вы отходите подальше, концентрация аэрозоля уменьшается, а кроме того вирус становится менее заразным из-за потери способности к инфицированию [с течением времени]".

По словам Рида, сделанные его командой выводы подтверждают, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются одними из наиболее эффективных способов снизить вероятность заражения. Хорошая вентиляция в помещениях также важна, однако ее роль может быть меньше, чем считалось ранее.

Исследователи проводили эксперименты с тремя штаммами вируса, не обнаружив существенных различий, однако в их число не входил "омикрон". К работе с ним команда Рида планирует приступить в ближайшее время.

Новая методика

Профессор и его коллеги изучали свойства аэрозоля с частицами коронавируса, левитирующего в электромагнитном поле при заданной учеными температуре, влажности и интенсивности ультрафиолетового излучения. Авторы исследования считают, что их методика и созданное ими оборудование позволяют намного точнее, чем раньше, оценить способность коронавируса передаваться воздушно-капельным путем.

"У ученых впервые появилась возможность точно симулировать то, как ведет себя аэрозоль, образующийся при выдохе", - сказал Рид.

Было установлено, что температура воздуха не влияет на заразность вирусных частиц, однако большую роль играет влажность. Если она ниже 50%, как в большинстве кондиционируемых офисных помещений, то частицы вируса уже в первые пять секунд становятся вдвое менее заразными, а через несколько минут их способность проникать в клетки снижается еще почти на 20%. При 90-процентной влажности воздуха, которую можно наблюдать в душевой или сауне, вирус значительно дольше остается активным. Двукратное снижение заразности происходит через пять минут, а за 20 минут вирусные частницы становятся на 90% менее заразными. В первоначальной версии статьи "Гардиан" было указано, что это происходит за пять минут, однако в среду издание внесло ряд изменений в опубликованный материал и принесло извинения за допущенную в тексте и заголовке неточность.

Статья бристольского коллектива пока не получила научных рецензий и ожидает публикации.