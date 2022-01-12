Постпред РФ: новый судья ЕСПЧ Лобов отвечает критериям современного правосудия

ПАРИЖ, 12 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Новый российский судья в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Лобов обладает большим опытом в сфере международного права и отвечает всем критериям европейского правосудия. Такое мнение выразил в беседе с корр. ТАСС постоянный представитель России при Совете Европы посол Иван Солтановский.

"Россия традиционно предлагает кандидатуры высоких профессионалов в состав европейского суда, и Михаил Борисович - яркое тому подтверждение", - сказал он.

"Смысл деятельности судьи ЕСПЧ - в нахождении подчас весьма хрупкого баланса между интересами личности и государств в ходе рассмотрения споров между ними на основе Европейской конвенции по правам человека [ЕКПЧ] и норм национального права при сохранении объективности и беспристрастности. Это предъявляет к судьям ЕСПЧ высочайшие, в том числе этические, требования, которые, к сожалению, не всегда выполняются. Однако я уверен, что новый российский судья полностью им удовлетворяет и сможет служить образцом подлинного европейского правосудия, как оно виделось государствам при вступлении в Совет Европы и подписании ЕКПЧ", - сказал он.

По словам Солтановского, Лобов "блестяще ориентируется в тонкостях различных правовых систем, международного права, прав человека и, разумеется, Европейской конвенции". При этом, в отличие от предшественников, он пришел в европейский суд не из российской инстанции, а из Совета Европы, где до недавнего времени возглавлял департамент политики и сотрудничества в области прав человека в Генеральном директорате прав человека и верховенства права. "Это весьма редкий случай среди судей этого международного судебного органа и говорит о высочайшем уровне профессиональной квалификации нового российского судьи", - сказал собеседник агентства.

"Михаил Борисович хорошо известен в российском юридическом сообществе, с которым на протяжении всей своей карьеры он поддерживал тесные профессиональные связи в рамках программ международного сотрудничества России с Советом Европы, в частности по программе НЕLР, нацеленной на распространение знаний о ЕКПЧ в профессиональной юридической среде", - добавил Солтановский.

О новом судье

После официального вступления в должность судьи ЕСПЧ 10 января Михаил Лобов стал четвертым гражданином РФ на этом посту с момента подписания Россией ЕКПЧ в 1998 году. Он получил юридическое образование в МГИМО, окончив его международно-правовой факультет в 1992 году. Также защитил диплом магистра на юридическом факультете Страсбургского университета (Франция) и диплом магистра права в Колумбийском университете (США).

На нынешнем посту Лобов сменил другого российского судью Дмитрия Дедова, который исполнял обязанности судьи в ЕСПЧ с 2021 года. В постпредстве в ответ на запрос ТАСС уточнили, что к настоящему моменту он уже покинул Страсбург, однако дипломаты не располагают информацией о его дальнейших планах в рамках профессиональной деятельности.