Норвегия планирует ослабить антиковидные меры

ХЕЛЬСИНКИ, 12 января. /ТАСС/. Норвегия в ближайшие дни планирует объявить об ослаблении ряда ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду Норвежскому телеграфному бюро глава норвежского Минздрава Ингвильд Кьеркол.

"Будет ряд перемен и ряд послаблений", - сказала она. "По мере того как болезнь становится менее опасной для каждого из нас, важным становится также снизить негативные последствия от ограничений. Это точка баланса, нам это совершенно ясно", - добавила министр.

Она пока не сообщила, в каких именно сферах можно ожидать ослабления ограничений. В среду норвежский институт здравоохранения (FHI) опубликовал прогноз, согласно которому штамм коронавируса "омикрон" в январе - марте может вызвать волну заражений в Норвегии, которую не получится остановить. Вместе с тем, по оценкам FHI, риск попасть в больницу после заражения "омикроном" на 69% ниже, чем в случае со штаммом "дельта". В институте также указали, что часть мер, направленных на ограничение контактов, устарела.

"Омикрон" стал доминирующим в Норвегии с последней недели 2021 года.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися COVID-19 и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в метр в общественных местах и сократить число социальных контактов.

К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили более 70% жителей страны старше 12 лет.