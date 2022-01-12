Finnair в феврале сократит число рейсов из-за пандемии

ХЕЛЬСИНКИ, 12 января. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair планирует сократить число рейсов в феврале из-за пандемии коронавируса. Об этом перевозчик сообщил в среду.

"Омикрон-штамм и сезон гриппа увеличивают число отсутствий на работе по болезни среди персонала Finnair и его партнеров. В связи с этим Finnair заранее сократит свою февральскую летную программу примерно на 20%", - говорится в сообщении.

Большинство отмен будет на тех маршрутах, где компания выполняет несколько рейсов каждый день. Речь идет, в частности, о Стокгольме, Осло, Копенгагене, Париже и Риме. Меры коснутся и ряда рейсов на дальние расстояния.

Ранее Finnair сообщила, что способна довести объем своих авиаперевозок до уровня, который предшествовал пандемии коронавируса, не раньше 2023 года.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили порядка 85% жителей старше 12 лет, третью дозу - около 25%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены. В декабре Финляндия не только вновь ввела контроль на внутренних границах (на внешних он действовал практически весь период пандемии), но и существенно ограничила работу мест проведения досуга и точек общепита.