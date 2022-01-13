Суточная заболеваемость COVID-19 в США выросла почти втрое за две недели

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Суточная заболеваемость ковидом в США выросла почти втрое за последние две недели на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

ЦКПЗ фиксируют средние суточные показатели заболеваемости за недельный период. Так, по состоянию за неделю, завершившуюся 10 января, в среднем 750 996 человек заражались коронавирусом в США. Это наиболее высокие данные по этому показателю с начала пандемии. Две недели назад - 27 декабря 2021 года - эта цифра едва превышала 254 тыс. заразившихся в сутки.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что в конечном итоге никому не удастся избежать заражения высококонтагиозным омикрон-штаммом коронавируса. При этом он подчеркнул, что вакцинированные люди перенесут это заражение легче.

Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщила о новом с начала пандемии рекордном показателе числа госпитализированных в стране с диагнозом COVID-19 - 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда общее число госпитализированных с коронавирусом в США составило более 142,2 человек.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что в США был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений с начала пандемии среди всех стран мира. В стране за сутки было выявлено более 1,13 млн случаев заражения. В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже более 62,7 млн, умерли 843,6 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.