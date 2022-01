Умерла основательница группы The Ronettes

ТАСС, 13 января. Американская певица, одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщается в заявлении ее семьи, опубликованном на сайте исполнительницы в среду.

"Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице", - говорится в тексте. Уточняется, что причиной смерти стал рак.

В составе группы Спектор исполняла поп-музыку и песни в стиле рок-н-ролл. Одна из самых известных песен группы The Ronettes "Be My Baby", соавтором которой выступила исполнительница, стала саундтреком к фильму "Грязные танцы". Спектор заняла 69-ю строчку в списке "Ста величайших исполнителей всех времен" по версии журнала The Rolling Stone.