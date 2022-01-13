В школах Челябинска отменили занятия первой смены из-за похолодания

ТАСС, 13 января. Власти Челябинска отменили занятия у школьников первой смены начальных классов в связи с сильным похолоданием, сообщается в четверг в Telegram-канале администрации города.

"13 января 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах города Челябинска с 1-го по 4-й классы первой смены", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, ночью 13 января в Челябинске зафиксировано до минус 28 градусов, утром ожидается минус 22 - минус 18 градусов, без осадков.