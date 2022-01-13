В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность до 16 января

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Повышенная опасность схода лавин объявлена в горных районах Камчатки, сообщает Камчатский противолавинный центр.

"С 14 по 16 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, особенно бассейна реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов. К вулканам Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - говорится в сообщении.

В настоящий момент несколько районов Камчатки находятся в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров сильный ветер и снег.