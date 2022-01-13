В Москве число онлайн-заявок на перепланировку квартир выросло на 60%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Количество онлайн-заявлений от москвичей по согласованию перепланировки в 2021 году возросло на 60% и превысило 36 тыс. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным статистики, востребованность услуги по оформлению перепланировки продолжает расти, в 2021 году поступило свыше 36 тыс. таких заявлений, что почти [на] 60% больше предыдущего аналогичного показателя. Чаще всего собственники квартир согласовывали демонтаж и устройство не несущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что благодаря переводу оформления перепланировки в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решений.

"С 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Теперь подать заявление и направить документы можно в любое удобное время на официальном сайте правительства Москвы. Данные о регистрации заявления, сроках оказания госуслуги и принятом решении доступны в личном кабинете", - уточнил он.

Также глава комплекса городского хозяйства отметил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления, приводятся типичные ошибки при оформлении документов.