В IVI рассказали, какие фильмы россияне смотрели в новогодние праздники

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 61 миллиона часов провели пользователи IVI за просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов в новогодние праздники, наиболее популярным зарубежным проектом стала приключенческая комедия "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise, 2021), среди российских лидировали "Елки 8". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"В новогодние каникулы кино стало одним из самых популярных видов досуга у россиян. Пользователи онлайн-кинотеатра IVI в период с 1 по 9 января провели за просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов с разных устройств более 61 миллиона часов, или 6969 лет", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в онлайн-кинотеатре, рекордсменом среди российских городов стала Москва - жители столицы провели за просмотром кино 11 миллионов часов. Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" возглавил топ-5 зарубежных проектов в первую неделю нового года, второе место заняла комедия "Один дома" (Home Alone, 1990), третье - "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (Home Alone 2: Lost in New York, 1992). Также зрители смотрели блокбастер "Черная вдова" (Black Widow, 2021) и "Круэллу" (Cruella, 2021).

Среди российских фильмов лидером стала комедия "Елки 8" (2021). Кроме нее в топ попали "Сваты 7" (2021), "Бумеранг" (2021), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975) и "Последний богатырь" (2017). Наиболее просматриваемым мультфильмом в онлайн-кинотеатре оказалась "Лига монстров" (Rumble, 2021).

"Наши зрители с удовольствием смотрели как доброе старое кино, так и долгожданные новинки. Например, только "Лигу монстров" за первые четыре дня проката посмотрели около полумиллиона человек", - поделился заместитель генерального директора по контенту IVI Иван Гринин.