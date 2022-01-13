В Хабаровском крае около 400 молодых семей приобретут новое жилье с господдержкой

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят 570 млн рублей на поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Мы продолжим в этом году программы улучшения жилищных условий молодым семьям. С краевой и федеральной поддержкой это смогут сделать около 400 семей. На эти цели выделено 570 млн рублей", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что сумма помощи одной семье увеличена с 1,6 млн рублей до двух млн рублей. Прием заявок на участие в краевой программе строительства жилья начнется с февраля.

В регионе действуют две программы - краевая и федеральная. По краевой программе из регионального бюджета в этом году выделено почти 200 млн рублей, уточняется на сайте регионального правительства. Порядка 100 семей смогут использовать эти средства на приобретение нового жилья в Хабаровске.

Вторая программа с участием федерального, краевого и муниципального бюджетов охватывает почти все районы Хабаровского края. Она подразумевает приобретение как нового жилья, так и на вторичном рынке, а также погашение ипотечного кредита, если молодая семья за время участия в программе приобрела жилье самостоятельно. Для ее реализации зарезервирована сумма около 370 млн рублей. С ее помощью в этом году около 300 молодых семей смогут улучшить жилищные условия.

За помощью в приобретении жилья могут обращаться семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий до достижения обоими супругами возраста 35 лет включительно.