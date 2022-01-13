Тихоокеанский циклон принесет на Камчатку метель и штормовой ветер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Тихоокеанский циклон подойдет к берегам Камчатки в ночь на пятницу - он принесет в регион метель и ветер, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю в четверг.

"Основной удар стихии придется на юг полуострова. 14 и 15 января 2022 года на территориях Усть-Большерецкого и Елизовского муниципальных районов, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах ожидается снег, от небольшого до умеренного, в Усть-Большерецком районе - мокрый, гололедица. Ветер сильный, на побережьях местами штормовой, метель", - говорится в сообщении.

Спасатели переведены в режим повышенной готовности. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском облачно, временами снег. Температура воздуха около трех градусов мороза.