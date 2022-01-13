В Алма-Ате прошла церемония прощания с погибшим подполковником ВДВ

АЛМА-АТА, 13 января. /ТАСС/. Церемония прощания и воздаяния почестей погибшему при обороне акимата (администрации) Алма-Аты подполковнику десантных войск Казахстана Сандибеку Хабирову прошла в доме армии на территории парка им. 28 Панфиловцев, передает корреспондент ТАСС.

"Хабиров погиб при обороне акимата. При пожаре он потерял сознание и был зверски убит участниками беспорядков", - рассказал один из его сослуживцев.

Подполковник был заместителем командира местной десантно-штурмовой бригады. Его похоронят в закрытом гробу.

В ходе церемонии прощания сослуживцы погибшего по очереди отдали воинское приветствие, после чего каждый проходил мимо родственников погибшего и жал им руки, выражая соболезнования. Проститься с погибшим пришли также российские миротворцы.

В ходе обороны акимата Хабиров командовал офицерами и контрактниками бригады. По словам одного из офицеров, лично знавшего погибшего, военнослужащие были без оружия, в то время как протестующие уже успели вооружиться дубинками и щитами, отнятыми у полицейских.

Командующий десантно-штурмовыми войсками Мереке Кучекбаев рассказал корреспонденту ТАСС, что Хабиров был единственным погибшим десантником.