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Пандемия COVID-19

На Дальнем Востоке выявили первый случай заражения "омикроном"

Штамм выявлен у ребенка, который с родителями отдыхал в Турции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 января. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" на Дальнем Востоке, сообщила в интервью ГТРК "Амур" главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова.

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Штамм выявлен у ребенка, который с родителями отдыхал в Турции. "Эти лица не были допущены на работу без тестирования. Естественно, вся семья находилась дома. И когда мы получили уже результаты сиквенса, то есть сиквенирование по этой пробе было сделано, и мы уже знали, что здесь "омикрон", - сказала Курганова.

Сообщается, что семья после прилета из Турции ни с кем из близких не контактировала. "Состояние у всех удовлетворительное, выраженной клиники нет", - добавила Курганова.

Информация о случаях заражения "омикроном" в других регионах Дальнего Востока ранее не сообщалась.

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