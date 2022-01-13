На Дальнем Востоке выявили первый случай заражения "омикроном"

Штамм выявлен у ребенка, который с родителями отдыхал в Турции. "Эти лица не были допущены на работу без тестирования. Естественно, вся семья находилась дома. И когда мы получили уже результаты сиквенса, то есть сиквенирование по этой пробе было сделано, и мы уже знали, что здесь "омикрон", - сказала Курганова.

Сообщается, что семья после прилета из Турции ни с кем из близких не контактировала. "Состояние у всех удовлетворительное, выраженной клиники нет", - добавила Курганова.

Информация о случаях заражения "омикроном" в других регионах Дальнего Востока ранее не сообщалась.