В Краснодаре из-за аварий на сетях без света остались жители почти 250 домов

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Жители почти 250 домов остались без электроснабжения в Краснодаре из-за двух аварий на сетях, сообщается в Instagram городской ЕДДС.

"В 06:26 13 января 2022 года на единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" от диспетчера ОДС филиала АО "НЭСК-Электросети" "Краснодарэлектросеть" поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по улицам: Агрохимическая, Адлерская, Шаляпина, Аксайская, Красюка, Российская, Чайковского, Суздальская, Есенина, Прокофьева, Шолохова, Прикубанский ВО. Количество жилых домов - 114 (66 - многоквартирных, 48 - частных). Количество населения - 1600 человек (из них 520 детей)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по причине еще одной аварии произошло отключение света на улицах 1 Мая, Черкасская, Восточно-Кругликовская, Домбайская, Яснополянская. Там от электроэнергии отключено 132 дома, в которых проживает около 2,4 тыс. человек, а также один социальный объект - школа номер 66. В обоих случаях, причиной отключения послужили повреждения линии электропередачи и отключение трансформаторных подстанций.

Восстановить подачу энергии планируется в ближайшие 4-5 часов.

В Краснодаре минус 7 градусов, без осадков.