Занятия первой смены в школах двух городов Тюменской области отменили из-за морозов

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Занятия первой смены в школах двух из пяти городов Тюменской области - Ялуторовске и Ишиме - у учеников 1-4-х классов отменены из-за низких температур. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службах администраций городов.

"В связи с пониженной температурой воздуха (минус 26 градусов) занятия первой смены 1-4-х классов отменяются", - сказали в пресс-службе администрации Ялуторовска.

Как добавили в пресс-службе администрации города Ишима, по аналогичной причине занятия первой смены 1-4-х классов в городе отменены.

Согласно данным Тюменского ЦГМС - филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в четверг на юге Тюменской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ожидается изморозь. Температура ночью минус 27 градусов, днем местами будет до минус 24 градусов.