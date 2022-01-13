Почти половина месячной нормы осадков выпала в горах Сочи за утро

СОЧИ, 13 января. /ТАСС/. Сильный снег выпал в горах Сочи утром в четверг, на высоте от 1500 метров выпало 35 мм осадков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив. что это почти половина от месячной нормы.

"В Сочи сегодня ночью похолодало. Отрицательная температура зафиксирована на станции Магри - минус два градуса. В горной зоне города отмечен очень сильный снег. На горной карусели [высота 1500 м] в утренние часы выпало 35 мм осадков", - говорится в сообщении.

Месячная норма осадков в горном кластере в январе составляет 75-77 мм. Синоптики предупреждают, что в предгорной и горной местности возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Объявлено штормовое предупреждение.

"В горах лавиноопасно, на дорогах гололедица. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 м. В период с 13 по 16 января на курорте продолжится понижение температуры до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до минус пяти градусов", - добавили в администрации.

Все городские и оперативные службы Сочи переведены в усиленный режим работы, населению рекомендовано не выходить в горы и не выезжать в горный кластер на автомобилях без зимней резины.