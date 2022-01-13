Власти Австралии заявили, что визу Джоковича все еще могут аннулировать повторно

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что решение о повторном аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича все еще может быть принято федеральным министром по делам иммиграции. Об этом глава австралийского правительства сообщил в четверг, выступая на онлайн-брифинге в Канберре.

По словам Моррисона, "позиция федерального правительства Австралии [относительно визы Джоковича] не изменилась", и власти продолжают рассматривать вопрос о ее повторном аннулировании. "Этот вопрос лежит в сфере личных полномочий министра [по делам иммиграции Алекса] Хоука, и я не намерен комментировать его более широко сейчас", - сказал он.

Также премьер напомнил, что непривитым иностранным гражданам не разрешается въезжать в страну, если у них нет законного и действующего медицинского освобождения от вакцинации против коронавируса.

"Иностранцы должны доказать, что они привиты двумя дозами вакцины, или предъявить приемлемые доказательства того, что они не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Такова наша политика и она остается неизменной", - подчеркнул он и отметил, что желающим приехать в Австралию "важно понимать разницу, между наличием визы и выполнением условий для въезда в страну".

Новак Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти заявили, что рассмотрят возможность повторно аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны.

В понедельник стало известно, что министр Австралии по вопросам иммиграции рассматривает вопрос об отмене визы Джоковича в соответствии со статьей 133 Закона о миграции (регулирует особые полномочия министра по вопросам иммиграции, позволяющие ему аннулировать выданную ранее визу), однако решение относительно визы спортсмена не принято до сих пор.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.