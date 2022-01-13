ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады на Сахалине в четверг восстановили подачу электричества в дома порядка 23 тыс. человек. Без энергоснабжения по-прежнему остаются 2 тыс. потребителей, сообщается в Twitter Минэнерго РФ.

С ночи 13 января порядка 25 тыс. человек на Сахалине остались без электричества из-за аварий на электросетях. Причиной послужил сильный ветер.

"Количество обесточенных потребителей на Сахалине сократилось до 2 тыс. человек. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели объявили в Сахалинской области штормовое предупреждение на 12-14 января. На островах второй день бушуют метель и сильный ветер. Дети в ряде городских округов, включая Южно-Сахалинск, второй день находятся на дистанционном обучении, сотрудники некоторых учреждений - на удаленной работе. Нарушена работа всех видов транспорта. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.