Эксперт: состояние лесосек на севере Сибири создает дополнительную пожарную опасность

ТАСС, 13 января. Большинство лесосек в Эвенкии и Приангарье не соответствуют правилам пожарной безопасности. После вырубки территория остается завалена сухим материалом, который легко воспламеняется, сообщила ТАСС руководитель общественной организации "Люди леса" Юлия Петренко.

Летом 2021 года группа общественников организовала несколько экспедиций по наиболее уязвимым таежным лесам на территории Эвенкии на севере Красноярского края (входит в состав Арктической зоны РФ) и в Иркутской области. Главная цель заключается в том, чтобы определить основные причины природных пожаров, а также зафиксировать масштабы деградации лесов, происходящей по вине человека.

"Большинство лесосек не соответствуют правилам пожарной безопасности - остатки деревьев просто брошены. Это создает дополнительную пожарную опасность. По сути, лесосека после рубки остается завалена сухим и очень горючим материалом. Пожары на таких заваленных бревнами участках распространяются очень быстро", - рассказала Петренко, отметив, что проект реализуется при поддержке WWF, Greenpeace и Фонда сохранения Сибири и Дальнего Востока.

По ее мнению, лесовосстановление в существующей модели лесного хозяйства практически не ведется, а естественно зарастающие территории ежегодно уничтожаются пожарами. Вместе с потеплением, считает Петренко, пожары становятся крупнее.

Отследить начало пожаров

Перед серией экспедиций общественники проанализировали спутниковые снимки и термоточки (термические аномалии - локальные повышения температуры, ежедневно фиксируемые спутниками) за прошлые годы в выбранных районах Красноярского края и Иркутской области.

Члены экспедиции заметили, что большинство пожаров в исследуемых районах начинается на лесосеках. Собеседница агентства подчеркнула, что многие участки находятся в так называемых "зонах контроля" - труднодоступных лесах, от тушения которых региональные власти вправе отказаться, если посчитают это экономически нецелесообразным, поскольку затраты на тушение превосходят стоимость ресурса.

"Получается, что заготавливать древесину в этих лесах можно, с доступностью лесозаготовительной техники нет проблем, а тушить не обязательно. По нашим подсчетам, пожары, начавшиеся на лесосеках в 2019-2020 годах, составили до трети всех пожаров в выбранных районах, а площади этих пожаров были самыми значительными", - отметила Петренко.

Эксперт уточнила, что это не значит, что абсолютно все возгорания произошли от сжигания порубочных остатков. Это могли быть и искры от лесозаготовительной техники, и окурки, и костры, и целенаправленные поджоги. "В ходе экспедиции мы проверили предположение о том, что "факелы", которые мы видим на космоснимках - это целенаправленные поджоги куч порубочных остатков. Мы сочетали облеты с воздуха и пешие проверки свежих термоточек в самом начале пожарного сезона, когда пожары были еще в зародыше. В значительном количестве случаев оказалось, что пожары начались именно от куч порубочных остатков", - отметила эколог.

Леса Эвенкии

По словам жителей Эвенкии, в последние годы темпы вырубок многократно возросли, что, по их мнению, может быть связано со скорым запретом экспорта необработанной древесины. "Рубят со всевозможными нарушениями: пересыпают реки, рубят кедровые участки, бросают древесину, которую не успели вывезти - все равно проверяющих на все лесосеки не хватит, а штрафы значительно ниже прибыли. В итоге коренные жители остаются без леса и без средств к существованию", - считает Петренко.

Само по себе обезлесивание - не единственный фактор, влияющий на жизнь местных жителей. Изменения климата приносят гораздо больше проблем. "Рыбаки и охотники, ведущие промысел на Подкаменной Тунгуске, жалуются на обмеление рек, и все понимают, что причина - в вырубке леса в верховьях рек. Рассказывают, что некогда судоходные реки теперь в сухой сезон переходят кошки. С обмелением рек климат становится суше, а в связи с общим глобальным потеплением, весна наступает значительно раньше", - рассказала активист.

Еще одна проблема - ветры-суховеи. С вырубкой леса и общим потеплением они дуют месяцами, иссушая лесную подстилку, что приводит к идеальным условиям для возникновения пожаров. Ванавара, крупное село на Подкаменной Тунгуске, большую часть лета находится в плотном задымлении. В это время не летают самолеты и вертолеты, если кому-то из местных жителей станет плохо, понадобится санитарный рейс - он просто не прилетит из-за дыма.

"Если посмотреть, какими темпами мы теряем малонарушенные леса, самые ценные для климата, становится понятно, что, если не изменить подход, скоро больших массивов не останется совсем. На наш взгляд, необходимо значительное увеличение штата и оснащения Авиалесоохраны для своевременного реагирования на пожары и лесной охраны для контроля правонарушений со стороны лесозаготовителей, усиление мер ответственности лесозаготовителей за пожары на арендованных участках, а также отказ от использования огневых методов в лесном хозяйстве там, где это возможно", - заключила Петренко.