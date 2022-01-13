Свердловские власти заявили, что ковид-сертификаты можно не предъявлять до 20 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили действие новогодних послаблений по отмене обязательного предъявления ковид-сертификатов до 20 января. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.

"У нас сегодня до 15 января [введена временная отмена обязательного предъявления ковид-сертификатов в некоторые общественные места], мы решили сдвинуть эту дату до 20 января", - сказал губернатор.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Общее число зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 200 тыс. человек, количество выписанных после выздоровления - более 176 тыс. человек. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.