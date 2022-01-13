Свердловские власти планируют построить новое здание для правительства и министерств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют строительство нового здания правительства и министерств в одном месте, часть средств планируется выручить с продажи существующих зданий госвласти в Екатеринбурге под жилье и офисные пространства. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сейчас у нас больше 27 зданий по всему городу - это неудобно. Мы с коллегами сейчас рассчитываем, как эти здания продать под размещение жилья, офисных центров. Все вырученные деньги [планируется] пустить на строительство нового здания правительства. Как только будет готов детальный отчет по [этим] задачам, конечно, я сразу скажу когда [будет переезд]. Планы по строительству нового здания правительства и министерств в одном месте у нас есть", - сказал Куйвашев.

В 2019 году Куйвашев предложил перенести из центра Екатеринбурга в пока не освоенный район ВИЗ-Правобережный здания государственной власти. Это, по его мнению, позволит разгрузить трафик в городе.

Общая площадь освоения района ВИЗ-Правобережный составит 500 га, значительная часть его территории отведена под жилую застройку. Уже утвержден проект планировки района с зелеными зонами, общественными пространствами, социальными учреждениями. Набережная Верх-Исетского пруда, рядом с которым появится новый район, станет дополнительным центром развития города, объединившим административный, деловой, финансовый, культурный, спортивный потенциал. Новый район Екатеринбурга станет первым крупнейшим районом в России, полностью спроектированным в цифровом формате с использованием CIM-модели.