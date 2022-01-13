Леопард, который пересек Транссиб, ранее не был замечен в национальном парке Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Первый в истории леопард, зафиксированный на видео после перехода на восток через Транссибирскую магистраль и федеральную трассу, ранее не был известен ученым и не зафиксирован в базе данных, сообщила в четверг пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Игоря Метельского в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края. Животное, вероятнее всего, пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине.

"Проанализировав уникальные кадры с новоселом, эксперты "Земли леопарда" выяснили, что за почти 10 лет фотомониторинга этот хищник ранее не фиксировался в национальном парке. Узор пятен на его шкуре не совпадает ни с одним "паспортом" известных леопардов в базе данных, и для исследователей он является новым членом краснокнижного семейства", - говорится в сообщении.

Начальник отдела науки нацпарка Марина Сырица отметила, что это говорит о том, что звери начали расселяться не только в соседний Китай, но и на другие участки исторического ареала в России. "При этом особенно важен тот момент, что леопарды находят места для перехода Транссиба и автотрассы "Владивосток - Хабаровск". Это подтверждает необходимость создания экологического коридора через автотрассу и Транссиб на участке Угловая-Уссурийск, что предусмотрено дорожной картой по сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда в Российской Федерации", - отметила эксперт, слова которой приводит пресс-служба.

Леопарду уже присвоен персональный идентификационный номер Leo 224M. Такие номера есть у каждого взрослого дальневосточного леопарда.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Зверь находился на грани исчезновения. Однако создание национального парка "Земля леопарда" позволили значительно увеличить популяцию. Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор.