Дорога в аэропорт Норильска закрыта для транспорта из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Ограничение на движение для транспорта введено в четверг из-за метели на дороге в аэропорт Норильска, говорится на сайте мэрии Норильска.

На севере края с утра четверга действует штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. Учащимся со второй смены, по усмотрению родителей, разрешается не посещать занятия.

"С 14:30 (10:30 мск) 13.01.2022 по решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения автотранспорта категории "В" и "С", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 13 января и в течение суток 14 января на юге Таймыра ожидается очень сильный южный ветер с порывами 22 - 27 м/с.