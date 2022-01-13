Власти Старополья не планируют возвращать систему QR-кодов в общественных местах

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья не намерены возвращать систему посещения общественных мест по QR-кодам до увеличения загрузки ковидных госпиталей. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"Очень многие [бизнесмены при введении QR-кодов] говорили, что люди реагируют тяжело, на 30% упала посещаемость. Как минимум возврат предыдущей загрузки мы получили. Рост заболеваемости почти в два раза произошел, но мы в большей степени реагируем на загрузку коек. Пока мы не видим кратного увеличения загрузки коек, решение о возвращении QR-кодов в Ставропольском крае приниматься не будет", - сказал он в ходе ежегодной пресс-конференции.

В конце 2021 года в Ставропольском крае была введена система посещения общественных мест при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса. После стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе ввели мораторий на действие системы до 20 января 2021 года.

"Мы прекрасно понимали эффект отложенной госпитализации. Сегодня мы видим рост, который вполне был ожидаем, мы формировали резервы СИЗ, коек, врачей", - отметил Владимиров.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 128 640 случаев коронавируса, выздоровели 109 157 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 6 260 человек.