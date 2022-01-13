Коэффициент распространения ковида в РФ вырос до максимума с середины октября 2021 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг увеличился до 1,12 - максимума с 19 октября 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших. В Пермском крае он составил 1,01, в Самарской области - 1,07, в Ростовской - 1,16, в Воронежской - 1,17, в Подмосковье - 1,21, в Санкт-Петербурге - 1,22 (для города это максимум с начала декабря), в Москве - 1,36. В Нижегородской области индикатор подскочил до 1,78 - максимума за все время пандемии.

Ниже единицы коэффициент остается в Свердловской области и Красноярском крае, где он вырос до 0,99 и 0,88 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.