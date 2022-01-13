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На Ставрополье выявили первые случаи заражения "омикроном"

По словам главы региона, состояние пациентов не вызывает опасений

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Ставропольском крае, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram.

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"Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно", - написал Владимиров.

По его информации, полный курс иммунизации прошли 1 миллион 13 тыс. ставропольчан. Всего заболевших 128 тыс. 640 человек, за все время выздоровели 109 тыс. 157 пациентов, скончались 6 тыс. 260 человек.

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