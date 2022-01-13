СМИ: Афганистан столкнулся с критической нехваткой кислорода для ковид-пациентов

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Производство сжиженного кислорода для нужд медицины и лечения пациентов с коронавирусом в Афганистане упало до критического уровня. Как сообщает в четверг телеканал TOLO News , многие заводы по производству кислорода в баллонах закрылись, а на рынке образовался дефицит.

По заявлению Федерации торгово-промышленных палат Афганистана, за последний год восемь таких заводов закрылись в стране из-за нехватки финансирования и перебоев с поставками электроэнергии. Как отметил заместитель главы федерации Сахи Ахмад Пайман, проблему можно было бы не доводить до нынешнего состояния, если бы власти помогали фабрикам либо выделением небольших средств, либо предоставлением кредитов. Кроме того, деловые круги отмечают, что у захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не было программы развития или поддержки этой отрасли.

Закрытие заводов привело к тому, что баллон с кислородом стал стоить в некоторых случаях в 10 раз больше его обычной рыночной цены. А в условиях дефицита больницы, как отмечает телеканал, отказываются принимать пациентов с коронавирусом, если тем нужен будет кислород. Руководство таких медучреждений готово предоставить место в стационаре, только если больной принесет свой баллон с кислородом.