СМИ: Афганистан столкнулся с критической нехваткой кислорода для ковид-пациентов

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Производство сжиженного кислорода для нужд медицины и лечения пациентов с коронавирусом в Афганистане упало до критического уровня. Как сообщает в четверг телеканал TOLO News, многие заводы по производству кислорода в баллонах закрылись, а на рынке образовался дефицит.
По заявлению Федерации торгово-промышленных палат Афганистана, за последний год восемь таких заводов закрылись в стране из-за нехватки финансирования и перебоев с поставками электроэнергии. Как отметил заместитель главы федерации Сахи Ахмад Пайман, проблему можно было бы не доводить до нынешнего состояния, если бы власти помогали фабрикам либо выделением небольших средств, либо предоставлением кредитов. Кроме того, деловые круги отмечают, что у захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не было программы развития или поддержки этой отрасли.
Закрытие заводов привело к тому, что баллон с кислородом стал стоить в некоторых случаях в 10 раз больше его обычной рыночной цены. А в условиях дефицита больницы, как отмечает телеканал, отказываются принимать пациентов с коронавирусом, если тем нужен будет кислород. Руководство таких медучреждений готово предоставить место в стационаре, только если больной принесет свой баллон с кислородом.
Местные власти отмечают, что частные фабрики в Кабуле, занимающиеся сжижением кислорода, работают. Однако их объема производства не хватает для обеспечения всех нуждающихся.
Талибы сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. После их прихода в конце лета прошлого года в стране закрылось большое количество различных предприятий из-за финансовых проблем. Нехватка электричества также влияет на жизнеспособность компаний. Афганистан закупает большую часть электроэнергии в среднеазиатских странах, в частности в Узбекистане и Таджикистане. Из-за такой внушительной зависимости от импорта и перебоев в поставках в стране в пиковые сезоны потребления регулярно происходят отключения электричества. В среду стало известно, что Узбекистан сократил экспорт в Афганистан электроэнергии на 60% из-за технических проблем. В связи с этим в 16 провинциях страны начались перебои и веерные отключения.