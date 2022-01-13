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На Кубани из-за случаев ковида частично закрыли три школы и девять детсадов

Школьники из закрытых классов обучаются дистанционно

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Три школы и девять детсадов частично закрыли в Краснодарском крае из-за случаев заражения коронавирусом, сообщает в четверг оперативный штаб края.

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"По информации министерства образования, науки и молодежной политики края, на сегодняшний день закрыты 4 класса в трех школах Краснодара и Лабинского района. Закрыты 19 групп в 9 детских садах Краснодара, Гулькевичского, Крымского, Староминского и Щербиновского районов," - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент школьники из закрытых классов обучаются дома с использованием дистанционных образовательных технологий.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Краснодарском крае с начала пандемии выявлено 123 337 случаев заболевания, выздоровели 102 573 человека. В регионе введен масочно-перчаточный режим, до 18 января 2022 года посещение заведений общепита при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации, справки переболевшего или медотвода. Действует ограничение работы заведений общепита с 06:00 до 23:00.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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