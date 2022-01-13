Число пользующихся интернетом детей 3-6 лет в РФ выросло почти в три раза за 10 лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число пользующихся интернетом российских детей в возрасте 3-6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, увеличилось с 2011 года почти в три раза. Такие данные содержатся в статистическом сборнике серии "Цифровая экономика", опубликованном в четверг Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, охватывающем период с 2011-го по 2020 год и детей в возрасте от 3 до 14 лет.

"В сеть выходят практически все подростки в возрасте 12-14 лет (95% в 2020 году, плюс 3,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2018 годом). Еще большими темпами в последние годы росла вовлеченность в цифровую среду детей от трех до шести лет и от семи до 11 лет (на 10 п.п. по сравнению с 2018 годом)", - говорится в сборнике. В документе не приводится абсолютных цифр по количеству детей, попавших в выборку.

Согласно приведенным данным, в 2011 году 22,6% детей в возрасте 3-6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, пользовались интернетом, а в 2020-м году их насчитывалось 68,3%. В возрастной группе 7-11 лет показатель за этот период вырос с 42,2% до 83,3%, а среди 12-14-летних - с 72% до 95,4%. Всего интернетом хотя бы раз в день в 2020 году пользовались более 80% детей от трех до 14 лет.

Отмечается, что юные россияне использовали интернет в 2020 году в основном для подготовки к урокам (83,7%). При этом показатели дистанционного обучения за два года выросли почти в 20 раз: 68,9% против 3,6% в 2018 году. При этом в первый год пандемии несколько снизились показатели просмотров фильмов и игр: 76,5% против 78,8% в 2018 году. Но выросла потребность в общении в социальных сетях: 64,4% против 54,3% в 2018 году.

В целом, как отмечается в сборнике, хоть раз пользовались интернетом в 2020 году почти 90% взрослого населения России, что сопоставимо с показателями в Эстонии (91%) и Чехии (92%). Доступ к интернету в России имеют 80% домашних хозяйств, что соответствует уровню, в частности, США. В то же время более 62% россиян выходят в интернет вне дома или работы с помощью мобильных телефонов. Это значительно выше, чем в США, Италии и Японии, однако более чем на 20 п.п. ниже по сравнению со Швецией и Великобританией.