Систему теплоснабжения в городе Свердловской области модернизируют за семь лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Модернизация системы теплоснабжения в городе Первоуральск Свердловской области, где проживают около 120 тыс. человек и который входит в число муниципалитетов региона с самой ненадежной инженерной инфраструктурой, займет семь лет. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции губернатор региона Евгений Куйвашев.

"За семь лет [будет направлено] 3,5 млрд рублей", - отметил он.

Куйвашев также подчеркнул, что модернизация необходима, так как проблема с теплоснабжением - одна из основных для Первоуральска. Глава региона добавил, что город сильно изменился за последние годы - как внешне, так и с точки зрения коммунальных сетей. В частности, в настоящее время в муниципалитете модернизируют станцию водоочистки.

Как сообщали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, Первоуральск входит в число муниципалитетов с самой ненадежной инженерной инфраструктурой. Это приводит к высокой аварийности на сетях, огромным потерям ресурса и низкому качеству теплоснабжения и горячего водоснабжения горожан. Решить проблемы можно исключительно за счет механизмов концессии.

Работы проведут по концессионному соглашению между администрацией муниципалитета, правительством региона и ПАО "Т Плюс". Модернизация охватит почти 400 км тепловых сетей, 47 центральных теплопунктов, по семь насосных станций, павильонов и котельных.