Песков заявил, что Россия сейчас лучше подготовлена к возможным новым волнам ковида

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия гораздо лучше подготовлена к возможным новым волнам распространения коронавируса, чем в начале пандемии, однако вакцинация остается единственным способом, спасающим от смерти. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы гораздо больше подготовлены к следующим волнам", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "каждый раз эта волна имеет новые характеристики". "Сейчас это опасный с точки зрения заразности, но, как предполагают врачи, менее опасный с точки зрения протекания штамм", - обратил внимание Песков. "Главное - всем быть готовыми, и единственное средство, которое спасает от смерти, надо прямо говорить, - это вакцинирование", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос, не собирается ли президент РФ Владимир Путин обратиться к россиянам в связи с угрозой новой волны пандемии из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", Песков напомнил, что ранее глава государства обращался к гражданам "не перед началом [предыдущих] волн, а в разгар волн".

"Тогда это требовалось, потому что это были первые волны, мы еще не были должным образом готовы, мы только набирались опыта, как реагировать на это, мы только приступали к мобилизации системы здравоохранения к таким форс-мажорным обстоятельствам", - констатировал представитель Кремля.

"Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, мы научились быстро расширять количество койко-мест по регионам, мы научились быстро ликвидировать дефициты СИЗов [средств индивидуальной защиты], кислорода и так далее, хотя он неминуемо возникает с учетом географии нашей страны", - перечислил пресс-секретарь президента.

В среду на совещании с членами правительства Путин обсудил ситуацию с распространением коронавируса в связи с появлением штамма "омикрон", заметив, что на подготовку есть примерно две недели. Президент поручил наращивать объемы тестирования на ковид и вакцинацию.