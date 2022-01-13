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В Волгограде и районах области за сутки выпала половина месячной нормы осадков

По прогнозам синоптиков, с учетом ожидаемых снегопадов в городе до 15 января количество осадков приблизится к месячной норме

ВОЛГОГРАД, 13 января. /ТАСС/. Работы по расчистке и обработке дорог от снега идут в Волгоградской области. На территории Волгограда и южных районов региона за прошедшие сутки выпала половина месячной нормы осадков, работает около 1,5 тыс. единиц спецтехники, сообщила пресс-служба обладминистрации.

По данным Гидрометцентра России, средняя сумма осадков в январе в Волгограде составляет 37 мм. В пресс-службе добавили, что по прогнозам синоптиков, с учетом ожидаемых снегопадов в городе до 15 января количество осадков приблизится к месячной норме.

Сообщается, что с вечера среды дорожники региона использовали почти 5 тыс. тонн противогололедных реагентов для обеспечения безопасного проезда. Движение автобусов по межмуниципальным маршрутам осуществляется по утвержденному расписанию, в Волгограде введены ограничения на проезд большегрузов для обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочных машин, добавили в пресс-службе региональной администрации. 

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РоссияВолгоградская область
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