В Волгограде и районах области за сутки выпала половина месячной нормы осадков

ВОЛГОГРАД, 13 января. /ТАСС/. Работы по расчистке и обработке дорог от снега идут в Волгоградской области. На территории Волгограда и южных районов региона за прошедшие сутки выпала половина месячной нормы осадков, работает около 1,5 тыс. единиц спецтехники, сообщила пресс-служба обладминистрации.

По данным Гидрометцентра России, средняя сумма осадков в январе в Волгограде составляет 37 мм. В пресс-службе добавили, что по прогнозам синоптиков, с учетом ожидаемых снегопадов в городе до 15 января количество осадков приблизится к месячной норме.

Сообщается, что с вечера среды дорожники региона использовали почти 5 тыс. тонн противогололедных реагентов для обеспечения безопасного проезда. Движение автобусов по межмуниципальным маршрутам осуществляется по утвержденному расписанию, в Волгограде введены ограничения на проезд большегрузов для обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочных машин, добавили в пресс-службе региональной администрации.