Мурашко: лучше всего вакцинироваться от коронавируса в период снижения числа заражений

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Период снижения заболеваемости ковидом является самым удачным временем для вакцинации от коронавируса, таким образом своевременно сформируется иммунитет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
"У нас как только пошел рост заболеваемости, население побежало вакцинироваться. Это поздно. Вот когда сегодня мы на снижении, то, наверное, это самый удачный период [для вакцинации], потому что и иммунитет сформируется, и нагрузка меньше", - сказал он на сессии Гайдаровского форума.
В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.