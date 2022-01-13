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Мурашко: лучше всего вакцинироваться от коронавируса в период снижения числа заражений

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Период снижения заболеваемости ковидом является самым удачным временем для вакцинации от коронавируса, таким образом своевременно сформируется иммунитет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

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"У нас как только пошел рост заболеваемости, население побежало вакцинироваться. Это поздно. Вот когда сегодня мы на снижении, то, наверное, это самый удачный период [для вакцинации], потому что и иммунитет сформируется, и нагрузка меньше", - сказал он на сессии Гайдаровского форума.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГайдаровский форум
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