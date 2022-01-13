В Подмосковье для многодетных семей доступны пять госуслуг по одному заявлению

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пять услуг по одному заявлению для многодетных семей Подмосковья, которое включает получение удостоверения многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию за коммунальные услуги, социальную карту и бесплатное питание в школьных столовых, теперь доступны на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Мингосуправления Московской области.

"В Подмосковье оформить статус многодетной семьи стало намного удобнее, мы объединили пять госуслуг для многодетных в одну комплексную. Теперь достаточно подать одно заявление, чтобы получить удостоверение многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию за коммунальные услуги, социальную карту и бесплатное питание в школьных столовых. Электронная форма заявления максимально простая и удобная, ее заполнение займет не более 10 минут", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что никакой бумажной волокиты нет, ходить в МФЦ на сверку документов больше не нужно. Заявление рассматривается не более 7 рабочих дней. Готовую социальную карту можно будет забрать в МФЦ, а электронное удостоверение многодетной семьи будет в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Услуга предоставляется в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья в разделе "Гражданам" - "Соцподдержка" - "Соцпомощь".