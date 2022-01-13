В Рособрнадзоре надеются, что результаты по сокращению отчетности у учителей будут осенью

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рособрнадзор ожидает увидеть первые результаты по сокращению бюрократической нагрузки на учителей уже к 1 сентября 2022 года. Об этом в четверг сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Гайдаровском форуме.

"Иногда то, что мы делаем, не всегда бывает понятно учителям. Потому что нагрузка растет <...> Цель 2022 года, это к 1 сентября хотя бы в каком-то процентном отношении избавиться от той бумажной волокиты, которая все-таки сейчас есть. Все институты задействованы в этом направлении, мы не видим какого-то отторжения, Минпросвещения активно взялось за эту работу. Мы надеемся, что 1 сентября будет первый результат. Здесь главное не останавливаться", - сказал он на сессии "Образование, которое сделает нас успешными и счастливыми".

По словам Музаева, для ведомства важно в 2022 году завершить работу над аккредитационными показателями для образовательных организаций, которые будут введены с 1 марта в рамках действия бессрочной аккредитации. Также необходимо качественно подготовиться к проведению ЕГЭ в условиях пандемии, отметил глава Рособрнадзора.

"И самое главное - у нас не очень хорошие прогнозы по ковиду. Для нас сейчас один из основных видов деятельности - это качественное проведение ЕГЭ. Мы понимаем, что в этом году непросто не только ученикам, родителям, учителям, но и нам в том числе, как организаторам. Вот три вещи, которые хотелось бы в этом году провести качественно, на высоком уровне", - заключил он.

Ранее о том, что проблема с чрезмерной отчетностью, которой нагружены школьные учителя, продолжает оставаться во многих российских регионах, заявлял глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он напомнил, что ранее министерство направило в регионы три письма по сокращению бюрократической нагрузки на учителей, которыми должны руководствоваться субъекты. Министерство выражало намерение решить этот вопрос к концу текущего учебного года - началу следующего.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.