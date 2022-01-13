Татарстанский фонд соцстрахования выплатил медикам 6,3 млрд рублей за борьбу с COVID-19

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Фонд социального страхования в Татарстане выплатил медикам, работающим с ковидными больными, более 6,5 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщил в четверг и.о. управляющего ФСС Фердинат Закиров на итоговой коллегии ведомства за предыдущий год.

"Региональным отделением в 2021 году медицинским работникам произведено 270 тыс. выплат на сумму порядка 6,3 млрд рублей, а также работникам социальных учреждений 2 050 выплат на сумму более 32,8 млн рублей", - сообщил Закиров.

Он отметил, что также деньги выплачивались тем медработникам и водителям скорой помощи, которые пострадали после заражения коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей. В 2021 году сумма данных выплаты составила 218 млн рублей.

Все выплаты производились в соответствии с исполнением постановлений правительства РФ № 1762 и 1859, принятых еще в ноябре 2020 года, а также в соответствии с указом президента РФ № 313 от 2020 года.

По данным Минздрава Татарстана, в республике 13 января зарегистрировано 107 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них восемь - завозные, остальные - контактные. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 43 958 случаев ковида, умерли 1,5 тыс. человек. Выздоровели за весь период 37,3 тыс. пациентов, в том числе 131 - за минувшие сутки. Всего вакцинированы 2,3 млн человек, это почти 60% от общего населения региона, из них 1,87 млн прошли второй этап вакцинации. Повторную иммунизацию прошли почти 142 тыс. человек.