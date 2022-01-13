Синоптики предупредили о кратковременном потеплении в Центральной России 14 января

ТАСС, 13 января. Синоптики прогнозируют потепление до нуля, местами до плюс двух градусов днем 14 января в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Воронежской, Владимирской, Брянской, Рязанской областях, где и предыдущие дни отмечалось до минус 9-17 градусов. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, пройдет мокрый снег, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, в регионе ожидается прохождение теплого фронта. "В ночь на пятницу будет еще мороз - минус 12-17 градусов по области, и минус 12-14 градусов в Воронеже, а днем в пятницу по области уже от минус трех до плюс двух градусов, в Воронеже - около нуля градусов. Днем пройдет снег, мокрый снег, гололед, возможно налипанием мокрого снега, метель, ветер со скоростью 9-14 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. В ночь на субботу продолжатся снег и метель, но в течение суток температура будет от нуля до пяти градусов мороза, а уже 16 января снегопад станет меньше, температура опустится до одного-семи градусов мороза", - сказала собеседница агентства.

Предупреждение о порывах ветра до 18 м/с 14 января распространил ЦГМС по Владимирской области, где в ночь на пятницу ожидается до минус 16 градусов, а днем потеплеет до минус трех - плюс двух градусов. "14 января будет облачно, снег, днем местами сильный, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем - минус три - плюс два градуса. 15 января температура воздуха ночью будет минус один-шесть градусов, днем - ноль - минус пять градусов", - отметили в региональном ЦГМС.

Аналогичный перепад температуры воздуха до нуля - плюс двухградусов также прогнозируется в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. В четверг и в предыдущие несколько суток в этих регионах отмечалось до 9-17, а местами до минус 20 градусов. "14 января ночью - небольшой, местами умеренный снег, местами метель, днем -снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха ночью - минус 10-15 градусов, днем - до плюс двух градусов", - сообщили в ЦГМС по Рязанской области.

В Ивановской, Костромской, Ярославской областях ожидается, что температура воздуха останется в пределах отрицательных значений и днем в пятницу составит около минус одного-трех градусов. На сайте Гидрометцентра России отмечается, что 15 января в ЦФО вновь прогнозируется похолодание на два-четыре градуса. Это связано, с тем, что территория округа окажется в тылу циклона с центром над Поволжьем. Пройдет снег, на востоке округа местами сильный, а также возможен ветер с порывами до 15-20 м/с и метели.