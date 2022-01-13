Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за вовлечение подростков в незаконные акции

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ужесточить уголовную ответственность за вовлечение подростков в несогласованные массовые мероприятия и торговлю наркотиками.

"Считаю, что усиление уголовной ответственности необходимо, прежде всего, за вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков (в первую очередь с использованием сети Интернет), за вовлечение в несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществляются призывы к совершению актов терроризма и преступлениям экстремистской направленности", - сообщил Бастрыкин в интервью "Российское газете".

Он также считает, что с учетом последних событий в Казахстане необходимо дополнительно организовать профилактическую работу с молодежными объединениями для разъяснения тех негативных процессов, которые могут возникнуть при участии в экстремистской деятельности. "Кроме того, принять дополнительные меры для защиты национального информационного пространства, включающие выявление в сети Интернет информационных материалов, связанных с вербовкой граждан, в основном из числа молодежи, для совершения противоправных действий", - добавил Бастрыкин.