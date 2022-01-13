Власти Владимирской области прогнозируют рост заболеваемости на 40% из-за омикрон-штамма

ВЛАДИМИР, 13 января. Новая волна пандемии, вызванная распространением коронавируса штамма "омикрон", по прогнозам специалистов, приведет к росту заболеваемости во Владимирской области на 40%. Такое мнение в ходе брифинга, который транслировался онлайн, высказал в четверг врио замгубернатора региона Константин Баранов.

"Мы прогнозируем увеличение заболеваемости примерно на 40% по сравнению с предыдущей волной, это чисто ориентировочные данные, мы будем готовиться к большему, к сожалению, количеству заболевших, чтобы каждый заболевший, независимо от того, где он находится - в стационаре или дома, мог получить весь комплекс необходимых лекарственных препаратов", - сказал Баранов.

Как отметил врио замгубернатора, власти рассчитывают, что во время новой волны пандемии основная нагрузка ляжет на первичное звено, так как большинство пациентов будут проходить лечение амбулаторно. В регионе для этого имеется достаточный запас лекарственных препаратов. Кроме того, особое внимание планируется уделить диагностике заболевших.

"Мы подготовили ряд обсерваторов по типу санаториев, где можно будет изолировать людей, которые проходят стадию диагностического обследования и не болеют - у нас есть достаточное количество коек, куда мы сможем людей с подозрением на новый вид вируса разместить, госпитализировать. Если он подтвердится, перевести на тот или иной вид лечения, если не подтвердится - выписать домой", - добавил Баранов.

Также разработана схема усиления работы скорой помощи и привлечения волонтеров для помощи медикам первичного звена.

По данным областной администрации, максимальный суточный прирост заболевших ковидом, 330 человек, в регионе был отмечен 13 ноября 2021 года. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 83 514 случаев заболевания, в том числе 138 за последние сутки. Вылечились 75 393 человека, отмечено 2 986 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 52,41%.