Москалькова приняла участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний", исполнив мечты двух детей.

"В рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" я встретилась с Артемом и Варварой, чтобы исполнить их новогодние желания", - написала омбудсмен в четверг на своей странице в Instagram.

По ее словам, 11-летний Артем Крачун увлекается спортом, выращивает дома экзотические растения (авокадо, лимоны, хурму) и изучает водных обитателей. Он загадал в качестве новогоднего подарка аквариум.

10-летняя Варвара Колеченкова увлечена музыкой и осваивает игру на классической гитаре. "Теперь у Варвары есть возможность поиграть еще и на электрогитаре", - отметила Москалькова.

Акция "Елка желаний" организуется в рамках проекта "Мечтай со мной". Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время проведения акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях. В 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.